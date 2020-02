Filip Stankovic in prima squadra, papà Deki: “Fiero di te”. E poi arriva un’investitura speciale

Handanovic out, Berni squalificato e allora Conte è stato costretto a convocare Filip Stankovic. E’ il portiere della Primavera dell’Inter, ma è anche il figlio dell’ex centrocampista nerazzurro.

E papà Dejan era felicissimo per questa prima convocazione in prima squadra. Tanto che quando il portierino ha pubblicato la foto della sua maglia nello spogliatoio nerazzurro alla Dacia Arena, gli ha scritto sui social: “Sono fiero di te”. Senza dimenticarsi di tre cuoricini. “Grazie Papi”, ha scritto il giovane interista.

Messaggio di affetto anche da Stefi, il fratello: “Ti voglio bene, fratellino mio”. Poi un’investitura niente male. Gli ha scritto un messaggio anche Julio Cesar, ex compagno di suo padre nell’Inter del Triplete: “Spettacolo, fratello mio”, il commento dell’ex portiere. “Grazie Julio”, la risposta di Filip che nonostante sia rimasto in panchina va orgoglioso di questa prima convocazione e spera ce ne saranno in futuro tante altre.