Inter, prosegue la crescita in Olanda di Stankovic: progetto chiaro su di lui

Tra i tanti giovani di scuola Inter in giro per l'Italia e per l'Europa, Filip Stankovic è uno di quelli che si sta mettendo maggiormente in luce: il portiere serbo classe 2002 è alla seconda stagione in prestito al Volendam, in Olanda, e le sue prestazioni stanno confermando tutto il suo valore. Il suo nome è tenuto in grande considerazione tra i vertici nerazzurri, come scrive Tuttosport: "Non va dimenticato come l'Inter abbia lavorato bene pure in prospettiva decidendo di spedire Filip Stankovic (classe 2002) al Volendam per giocare nell'ottica, magari dopo un altro paio di stagioni in prestito, di riportarlo alla base".