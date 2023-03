Stankovic: “Mano Rabiot in Juve-Samp? Sapevo di non poter cambiare nulla e quindi…”

In effetti non hai mai sbroccato. Eppure le occasioni non sono mancate.

«Ho il dovere di vincere la partita a due con il mio istinto. A Empoli, gol annullato, sono uscito due minuti prima. A Monza idem, il rigore non l’ho voluto guardare, non volevo che si parlasse di me. Il fallo di mano di Rabiot l’ho visto subito, sapendo che non avrei potuto cambiare nulla mi sono esposto ma alla mia maniera. Nel calcio c’è un terzo tempo, io riduco al minimo le proteste e a fine partita gli arbitri li abbraccio sempre».