Inter, Aleksandar Stankovic entra a far parte dell’agenzia di procura Roc Nation

Aleksandar Stankovic entra a far parte di Roc Nation: l'agenzia di procura americana fondata dal rapper Jay-Z, che già cura gli interessi e l'immagine di Romelu Lukaku e di Federico Dimarco, ha deciso di puntare su un altro calciatore dell'Inter.

Il centrocampista serbo, talentuoso classe 2005, in questa stagione è stato una colonna della formazione Primavera nerazzurra, e in più di un'occasione è stato aggregato alla Prima Squadra, senza tuttavia esordire. Il terzo figlio di Dejan Stankovic è uno dei gioielli più promettenti del settore giovanile dell'Inter, e in viale della Liberazione sono pronti a scommettere su di lui.