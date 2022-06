Stankovic resterà al Volendam in prestito. Il portiere: “L’Inter mi ha chiesto se…”

Il futuro di Filip Stankovic sarà ancora al Volendam. Il portiere serbo, di proprietà dell'Inter, difenderà i pali della formazione arancionero, neopromossa in Eredivisie. "Sapevo che sarei tornato qui. In Italia (l'Inter, ndr) mi hanno chiesto se volevo rimanere e ho detto sì". Manca solamente l'ufficialità, che arriverà non appena verranno limati gli ultimi dettagli.