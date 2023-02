Statistiche, curiosità e numeri: tutto su Inter-Udinese

Tutti i numeri da sapere in vista del match di sabato 18 febbraio

Gianni Pampinella

Sabato 18 febbraio febbraio alle 20:45 andrà in scena la sfida numero 100 tra Inter e Udinese in Serie A. I friulani diventeranno la dodicesima squadra contro la quale l'Inter ha disputato almeno 100 partite in campionato: il bilancio racconta di 50 vittorie nerazzurre e 22 bianconere; completano il quadro 27 pareggi. L'Inter è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A: i nerazzurri sono a quota 14, a pari merito con la Lazio. L'ultimo della serie è la prima rete di Lautaro nel match contro la Cremonese.

Dall'inizio del campionato 2021/22 l'Inter è la squadra che ha collezionato più vittorie in casa (23), più punti (72) e segnato più gol (70). Inoltre i nerazzurri hanno subito solamente 5 gol a San Siro: nessuna squadra ha un rendimento casalingo migliore. Sette degli otto clean sheet dell'Inter in questo campionato sono arrivati in partite giocate in casa.

Marcelo Brozovic ha partecipato a cinque gol nelle sue sfide contro l'Udinese: il croato ha segnato 2 reti e servito 3 assist contro i friulani. Il primo gol in trasferta in Serie A per Brozovic è arrivato proprio contro l'Udinese, nel dicembre 2015.

