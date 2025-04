"In una stagione piena di derby - 5 - Simone quest'anno non se ne è portato a casa nemmeno uno. Ko a settembre contro la squadra allo sbando di Fonseca, incartato clamorosamente da Conceiçao in tutte le competizioni. Che si trattasse di Serie A, Coppa Italia o Supercoppa Italiana. Arabia a parte, l'Inter non ha mai dato l'impressione di poter controllare una partita contro il Milan, anche quando sono arrivati due pareggi. E il 3-0 di mercoledì conferma quanto sia finito in un vortice di derby da incubo Simone Inzaghi, esattamente come Stefano Pioli contro di lui. In un anno esatto è cambiato tutto e per fortuna di Simone non ci saranno più derby, ma nel 2026 la situazione come sarà?".