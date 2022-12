Stellone: “Fabbian tornerà molto utile all’Inter. Mi piace molto Mulattieri”

L'ex tecnico della Reggina ha parlato dei migliori giovani della Serie B emersi in questa prima parte di stagione

Roberto Stellone, allenatore al momento senza panchina, in un'intervista concessa a Tuttosport ha parlato di alcuni dei migliori giovani della Serie B, tra cui spiccano anche alcuni ragazzi di proprietà dell'Inter: "Nicolussi Caviglia del Südtirol sta dimostrando di avere tanta qualità e di sapersi imporre, credo tornerà molto utile alla Juventus. Idem per l'Inter con Fabbian, che sta facendo molto bene nella Reggina. Stando sui giovani mi piace molto Mulattieri, bomber prezioso per il Frosinone".