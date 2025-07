Lontano dai riflettori e dai contratti faraonici, c'è una porzione di Serie A che si gioca con la calcolatrice in una mano e il binocolo da talent scout nell'altra. È il mondo di club come Lecce, Verona e Udinese, società dove le squadre vengono costruite in estate per essere spesso smontate a giugno, rivendendo a peso d'oro giocatori scoperti per pochi spiccioli; in queste realtà, l'allenatore è un artigiano, chiamato a sgrezzare diamanti e a dare un'organizzazione di gioco a rose multietniche e piene di scommesse. Il suo compito non è solo fare punti, ma aumentare il valore di ogni singolo calciatore sul campo. In questo contesto, ogni scelta ha un volto preciso. Al Lecce, Eusebio Di Francesco (500mila euro) cercherà di impostare il solito calcio verticale e coraggioso, basato su un pressing alto capace di infiammare il 'Via del Mare'. A Verona, Paolo Zanetti (600mila) avrà il compito di mantenere la solidità difensiva trovata la scorsa stagione, rendendo la squadra ancora più rocciosa e difficile da affrontare mentre la società rivoluziona la rosa sul mercato. All'Udinese, infine, Kosta Runjaic (750mila) deve far coesistere giocatori di dieci nazionalità diverse, inculcando i dettami tattici del calcio italiano a talenti scovati da ogni parte del Mondo