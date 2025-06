Quasi un'ora e mezza di conferenza stampa per analizzare ciò che è stato e per delineare ciò che sarà: dal direttore sportivo all'allenatore, già scelti, ma che non possono essere ancora annunciati. Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, questo pomeriggio ha voluto iniziare dalla fine: dalla salvezza e dalla questione playout, levandosi qualche sassolino dalle scarpe.

"Se stiamo qui - ha detto - è perché abbiamo rispettato le regole. Non capisco chi dice che siamo stati fortunati". Non poteva mancare il ringraziamento al dg uscente, Guido Angelozzi: per la valorizzazione dei giovani, per il risanamento, perché grazie a lui il Frosinone ha cui acquistato più credibilità". Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione? Stirpe dice la permanenza in B ed il consolidamento economico finanziario. Poi l'appello al territorio, agli sponsor in particolare . "Abbiamo bisogno si essere amati - ha detto - abbiamo bisogno della loro vicinanza".