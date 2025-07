L’ex allenatore in vacanza sul Gargano si è tuffato tra le onde per soccorrere due giovani di Bolzano in difficoltà. Premiato dalla Guardia Costiera con la maglia rossa dei bagnini.

Il 28 luglio, nella Baia di Sfinale, tra Peschici e Vieste, Andrea Stramaccioni ha compiuto un gesto che ha evitato una tragedia. In vacanza con la famiglia, l’ex allenatore ha notato due ragazze di 17 e 19 anni trascinate dalle onde e, senza esitare, si è lanciato in acqua per aiutarle. Dopo il salvataggio, la Guardia Costiera lo ha ringraziato con un riconoscimento simbolico: la maglia rossa dei bagnini.

“Non sono un eroe”, ha raccontato Stramaccioni. Con il mare agitato e un bagnino in difficoltà, ha raggiunto per prima la ragazza più grande, invitandola a restare calma e galleggiare. Poi, vedendo che la più giovane rischiava di andare a fondo, è tornato indietro affrontando onde e correnti sempre più forti.

La seconda ragazza era allo stremo. Stramaccioni l’ha trascinata fino a una piccola insenatura tra gli scogli, riuscendo a metterla in salvo nonostante alcune ferite riportate. “L’ho fatto come se in acqua ci fosse stata la mia famiglia”, ha spiegato. Le due giovani, rientrate poi in Trentino Alto Adige, lo hanno ringraziato commosse. E lui, con umiltà, ha concluso: “Non ci ho pensato due volte. Voglio solo che tutti ricordino una cosa: il bene più importante è la vita”.