"Taremi è l’emblema di questo problema poiché l’iraniano non è riuscito a dare appieno il suo contributo, ma ce ne sono altri come Zielinski che non è riuscito neanche a far vedere il 30 per cento di quello che avrebbe dovuto dare per il suo valore per quanto io stimi questi giocattolo. Anche la difesa ha avuto diversi problemi nonostante abbia tanti giocatori di qualità, infatti questo è un reparto su cui la società deve investire per l’anno prossimo. Nelle primi undici partite l’Inter ne ha sbagliate poche poiché ha valori indiscussi. Dopo di che, ci sono state le problematiche che ho citato. L’identità di questa squadra è forte, ma si è persa un po’ a causa del rendimento dei titolari e di chi li ha sostituiti".