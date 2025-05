"Finale di Champions League riabiliterebbe l’Inter? Assolutamente sì, sarebbe la seconda in tre anni. L’Inter ha anche pagato i tantissimi impegni, le 17 partite in più del Napoli, un girone in più. Non è riuscita ad avere la stessa intensità da alcune seconde linee, alcuni hanno deluso, ma mercoledì al Montjuic ha dimostrato che per gli 11 che ha può giocarsela con chiunque".