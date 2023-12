Stramaccioni: “Inter, la profondità è la sua forza. Oggi è garanzia: merito di tutti. La Juve…”

«Tutti loro sono specialisti del 3-5-2 che possono migliorare questo sistema e hanno un centrocampo che hanno due giocatori di qualità. Calhanoglu che da scommessa è il miglior centrocampista della Serie A e ha il rendimento migliore e Mkhitaryan che era andato via dalla Roma anche a parametro zero e con dei punti interrogativi. Sono state vinte tante scommesse ed è stato un grande lavoro. E tutti sono coinvolti: giocatori, allenatore e una società, una dirigenza, molto forte».

Della rivale per il titolo, l'ex tecnico ha sottolineato: «Penso che abbiamo capito il valore della Juve quando ha giocato contro l'Inter che è stata limitata allo Stadium, nel senso che non ha potuto giocare il calcio che voleva ed è riuscita poi a pareggiare con una giocata individuale di Thuram e Lautaro. Quando Inzaghi si accontenta del punto hai la sensazione che la Juve possa stare dietro all'Inter», ha concluso.

