Il cammino Champions ben diverso dal 2023

"Poteva far meglio Inzaghi in campionato in questi 4 anni. Ma poteva far meglio solo Inzaghi? La società non poteva far meglio? Non poteva prendere un difensore più pronto di Palacios? Non poteva prendere un ricambio di Dumfries? A destra hai sofferto tantissimo senza Dumfries. Conte ha avuto dal mercato il miglior difensore possibile, il miglior centrocampista e il miglior attaccante. E poi 2 finali di Champions in 3 anni e consentitemi questa è diversa da Porto e Benfica, qui hai sfidato e battuto tutte le migliori: hai battuto i campioni di Germania, i campioni di Spagna e per vincerla dovrai battere i campioni di Francia che hanno eliminato i campioni di Inghilterra"