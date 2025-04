Farà ovviamente molto discutere il rigore negato all'Inter per trattenuta di N'Dicka su Bisseck nei minuti finali della partita contro la Roma

Farà ovviamente molto discutere il rigore negato all'Inter per trattenuta di N'Dicka su Bisseck nei minuti finali della partita contro la Roma a San Siro.

"N'Dicka abbraccia Bisseck fin dall'inizio e soprattutto non può mai intervenire sul pallone. Secondo me questo è calcio di rigore in 9 casi su 10. E' stato fortunato che Fabbri ha valutato diversamente".