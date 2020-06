Strano record per Berni, zero presenze e due espulsioni. A fine stagione lascerà l’Inter

È stato espulso dalla panchina per proteste ieri e non è la prima volta che succede in questa stagione. Tommaso Berni, terzo portiere nerazzurro, vanta questo triste primato: due rossi e zero gare giocate. A gennaio, nella gara contro il Cagliari, era stato espulso per proteste dopo il rosso ricevuto da Lautaro Martinez. E gli avevano dato due giornate di squalifica. È il terzo portiere nerazzurro dal 2014, guadagna duecentomila euro all’anno, ha il contratto in scadenza: lo ha rinnovato fino alla fine di questa stagione, ma – come scrive il Corriere della Sera sul suo sito – chiuderà la sua avventura interista.

(Fonte: corriere.it)