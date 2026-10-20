Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Paolo Stringara ha commentato l'avvio complicato dei rossoblù

Gianni Pampinella
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Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida

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Non è iniziata nel migliore dei modi il campionato del Bologna. Dopo aver salutato Italiano in estate, il club ha puntato su Domenico Tedesco, ma dopo aver conquistato appena un punto in 4 partite. Il club ha così scelto di puntare su Raffaele Palladino che nelle prime due partite ha raccolto 4 punti, ma alla terza ha trovato davanti l'Inter che ha interrotto la striscia positiva.

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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Paolo Stringara ha commentato l'avvio complicato dei rossoblù. "Il calo del Bologna non è fisico, l'Inter aveva la Champions. Manca continuità e un'identità precisa col nuovo mister: siamo partiti bene ma ci siamo sfaldati. La classifica è precaria, serve tirar fuori qualcosa di importante".

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(Radio Sportiva)

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