Gianni Pampinella Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 23:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara ha toccato diversi temi caldi di casa Inter. Il primo riguarda la trattativa con l'Atalanta per Lookman: "Se fossi l’allenatore o il direttore sportivo dell’Inter dopo aver visto il finale dello scorso anno sarei più preoccupato per il reparto difensivo. Con Chivu cambia la maniera di stare in campo, non è più un’Inter bassa e attendista, ma vuole giocare più alto e con dei metri dietro ai difensori. Se i difensori sono Acerbi, de Vrij, Bastoni, tutti compassati e che non hanno grande rapidità è preoccupante. O Chivu rimane sul progetto tecnico dell’Inter di Inzaghi con il baricentro basso o altrimenti l’Inter deve mettere mano alla difesa”.

Come va collocata l’Inter in confronto al Napoli? — “Dipende da come Chivu intenderà far giocare la squadra. Ho visto la partita col Monaco, la fase difensiva è stata imbarazzante. Il Monaco poteva fare 7-8 gol, c’erano degli spazi incredibili dietro le spalle dei difensori, ho visto una cosa non da Inter. Se questa è la maniera di giocare dell’Inter di Chivu sono molto preoccupato visti i difensori che l’Inter ha in questo momento. Servono difensori giovani, rapidi e scattanti, a oggi ci sono giocatori che devono giocare in spazi stretti per poter fare una fase difensiva importante. Se lasci 30 metri dietro le spalle di questi difensori è un problema grosso. Giocatori con la carta d’identità già abbastanza matura, secondo me è un problema per l’Inter. Di giocatori veloci e rapidi c’è solo Bisseck, forse Pavard, poi non ce ne sono”.

Cosa ci si può aspettare da Thuram in questa stagione? — “Il Thuram del girone d’andata era un altro rispetto a quello del ritorno, ma non solo Thuram. Anche Dimarco e tanti altri giocatori che a livello di freschezza non hanno tenuto nel girone di ritorno, l’Inter è calata nel girone di ritorno. Ho rivisto Thuram adesso e mi sembra sia tornato il giocatore brillante dei primi mesi della scorsa stagione. Con Thuram così, con Bonny, Lautaro e Pio Esposito l’Inter sta bene anche se non arrivasse Lookman. È chiaro che se arrivasse sarebbe una cosa eccezionale, ma se mi dicessero di chiudere il mercato con Lookman mi opporrei e direi di prendere due difensori veloci e freschi fisicamente”.

