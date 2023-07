Luis Suarez, il noto juventino Greggio: “Campione e signore nella vita”

Luisito Suarez aveva talento, era uno di quelli che sapeva cosa fare con un pallone tra i piedi. Ed era così bravo che lo stimavano anche gli avversari. Oggi la notizia della sua scomparsa ha gettato un velo di tristezza sul mondo Inter e non solo. Chi lo ha visto giocare, anche se non tifa Inter, non ama l'Inter come la amava lui, si è dispiaciuto. La Juventus ha risposto al tweet di cordoglio del club nerazzurro per omaggiarlo.