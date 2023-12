Suarez lascia il Gremio con un anno di anticipo: andrà a Miami con Messi?

A fine 2022, l'attaccante uruguaiano, 37 anni, aveva firmato un contratto biennale con i "tricolores" di Porto Alegre, dopo un breve ritorno in patria, al Nacional de Montevideo. Ora ha deciso di lasciare dopo appena un anno un impegno secondo lui troppo gravoso a causa dell'intenso calendario del calcio brasiliano, dove la sua squadra ha giocato quest'anno 64 partite. L'ex centravanti di Liverpool e Barcellona ne ha disputate in totale 54, con un record lusinghiero: 29 reti e 17 assist in tutte le competizioni. Mercoledì sera ha salutato il calcio brasiliano, segnando una doppietta nella vittoria per 3-2 contro il Fluminense ed è arrivato secondo nella classifica marcatori del campionato nazionale con 17 gol.