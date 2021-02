Suarez: “Su di me non solo la Juve. Il passaporto? Stavo cercando di prenderlo da un anno”

Luis Suarez, in un’intervista rilasciata in Spagna a ‘El Transistor’, è tornato sull’esame di italiano per ottenere il passaporto, oggetto di indagini in Italia. «C’erano molti club che mi seguivano e si sono fatti avanti quando è emersa la possibilità di non continuare con il Barcellona», ha detto.

«Non c’era solo la Juventus – ha aggiunto – anche se è la squadra con la quale ho parlato di più. Diversi club erano interessati ma quello che dicevo loro, oltre a ringraziarli per l’interesse, è che non volevo parlare dell’aspetto economico-finanziario fino a quando non avrei lasciato il Barça per rispetto verso il club. E dopo aver preso la decisione più giusta per me e per la mia famiglia. Perché per me è molto importante. Il passaporto? Era da un anno che cercavo di prenderlo per questo andavo avanti con questa procedura».

(Fonte: SS24)