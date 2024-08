Questa l'analisi di Libero: "Il pareggio di Genova non ha scalfito le certezze dell'Inter ma è servito a ricordare quale atteggiamento serve per difendere lo scudetto. La prima al Meazza finisce 2-0 per i campioni d'Italia contro un Lecce che non sembra aver costruito una squadra all'altezza della terza salvezza consecutiva. Quello che può sembrare un piccolo risultato ha invece un notevole peso specifico: l'Inter aveva bisogno di riprendere il ritmo, di iniziare a correre, di avviare un campionato di vertice e non di inseguimento".