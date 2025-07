"Petar Sucic rinforza il centrocampo dell’Inter per la nuova stagione. Si tratta di un centrocampista centrale, classe 2003. Arriva dalla Dinamo Zagabria, club con cui ha già accumulato esperienza anche a livello europeo. Nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze con 7 gol e 4 assist, dimostrando buona qualità sia in fase di costruzione che in zona offensiva. È un centrocampista centrale che può fare sia il regista che la mezzala, è duttile ed è perfetto per una mediana a due in un 3-4-2-1. Nel 3-5-2 può fare la mezzala oppure giocare davanti alla difesa. La sua duttilità potrà diventare un’arma tattica interessante per Chivu.

In ottica fantacalcio non è un profilo da considerare prioritariamente per i bonus: il suo contributo sarà più legato all’equilibrio e alla gestione della manovra, anche se qualche +3 potrebbe arrivare come dimostra la sua - breve - carriera. Resta un investimento da parte dell’Inter, che lo aveva bloccato già a gennaio e ha deciso di inserirlo nel nuovo progetto. In patria è considerato un prospetto di assoluto valore, già nel giro della Nazionale dove è protagonista. Non è da etichettare come riserva, attenzione. Giocherà molto, ma si capirà di più a fine mercato. Ora è presto, deve ancora integrarsi al meglio e Chivu gli deve trovare la collocazione tattica ideale. Non è comunque un titolarissimo, c'è concorrenza e ci sono molte partite", si legge.