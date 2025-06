Gli occhi di tutto il mondo Inter saranno su Petar Sucic al Mondiale per Club negli Stati Uniti: c'è questa convinzione tra i dirigenti

Gli occhi di tutto il mondo Inter saranno su Petar Sucic al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Come sottolinea Tuttosport, “è il giocatore che verrà studiato di più e che incuriosisce tutti. Sucic è stato comprato a inizio febbraio dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più 2 di bonus, ha firmato il contratto da cinque anni a 1.5 milioni d’ingaggio.