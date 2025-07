"Dopo una stagione in Croazia chiusa con 32 presenze, 7 gol e 4 assist nonostante l'infortunio al metatarso che l'ha tenuto fuori quasi tre mesi, Sucic arriva in Serie A con aspettative importanti. Duttilità e tecnica le sue armi migliori, ma al fantacalcio parte con lo status di possibile sorpresa: giovane, promettente, ma con la necessità di conquistarsi spazio in una rosa ricca di alternative", si legge sulla Gazzetta dello Sport .

"Al Mondiale per Club ha già messo in mostra personalità e qualità, tanto da guadagnarsi fiducia e minuti importanti. In un’eventuale mediana a due nel 3-4-2-1 potrebbe diventare una pedina tattica chiave, capace di dare equilibrio e qualità. Dal punto di vista fantacalcistico, Sucic è una scommessa. Non è un profilo da bonus facili, ma porta in dote corsa, fisicità e spirito di sacrificio. In Croazia poi, ha già dimostrato di sapere segnare e fornire assist ai compagni. Al Fantacampionato Gazzetta è listato a 25 crediti, segno che le aspettative sono alte. Attenzione però a non sovrastimarlo: la concorrenza a centrocampo è agguerrita e, almeno inizialmente, il suo impiego potrebbe essere limitato. Il minutaggio dipenderà anche da eventuali cessioni o infortuni. L’Inter ha investito con convinzione, ma se cercate un titolare fisso o un centrocampista da almeno 10 bonus, il croato non è il profilo giusto".