Secondo quanto appurato da FcInter1908.it, il centrocampista potrebbe essere presente in tribuna per Inter-Fiorentina

Nei giorni scorsi l'Inter ha piazzato il primo colpo in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha chiuso la trattativa con la Dinamo Zagabria per il passaggio di Petar Sucic. L'Inter verserà nelle casse del club croato 14 milioni di euro più due di bonus. Un investimento importante per un giovane centrocampista che è già nel giro della nazionale.