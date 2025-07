Mauro Suma, ospite in studio a Telelombardia, è tornato sulla trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman all'Inter

"Come si risponde? Noi abbiamo fatto un mercato a gennaio pieno di nomi. Ci hanno dato otto tutti in tutte le pagelle di mercato e poi l'otto in pagella del mercato si è trasformato in ottavo posto in campionato. I voti del mercato, i nomi del mercato, i bagliori del mercato onestamente non mi interessano.

Poi so perfettamente che c'è un clima dei tifosi, un'atmosfera dei tifosi, un entusiasmo dei tifosi, lo so perfettamente. L'Inter prende Lookman, io quando analizzo, analizzo; quando rosico, rosico; lo dico alla Dogana, non mi nascondo dietro frasi fatte. L'Inter prende Lookman e certo che mi dà fastidio, come tifoso avversario, certo che mi dà fastidio.

Però non è con un nome che si risponde, secondo me, secondo me si risponde con una logica, con un progetto, con una costruzione, per cui secondo me bisogna stare calmi, continuare sulla strada che ci siamo dati, vedere quali sono le operazioni di mercato che chiuderemo di qui alla fine del campionato, perché le chiuderemo, e inserire le funzioni e le caratteristiche dei giocatori che prenderemo nella squadra che ha in testa Massimiliano Allegri.

Questo è quello che dobbiamo fare, al di là del fatto che a livello di entusiasmo, di clamore, di mediaticità e di rumore, certamente il colpo di Lookman è un colpo fragoroso"