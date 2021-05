Sconcerti: “Zhang non ha ceduto e ora si indebita, perché? Il ruolo della Superlega”

Il giornalista parla della mancata cessione del club nerazzurro e dell'idea alla quale Suning aveva aderito insieme a Real, Juve e Barça

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per calciomercato.com, parla delle indiscrezioni sulla cessione dell'Inter da parte di Zhang che avevano preso piede in Italia in inverno. Poi è stata fatta marcia indietro con Suning che pare abbia rifiutato l'offerta di 750 mln arrivata per la cessione dell'Inter. Secondo il giornalista il gruppo cinese aveva chiesto 800mln per la cessione del club alla Bc Partners. Quindi un sei per cento di differenza tra offerta e richiesta. Ma dopo quell'offerta, appunto, Suning ha virato sul prestito per coprire le scadenze.