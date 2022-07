Tuttosport – Cessione Inter? Non si capisce perché Suning dovrebbe vendere perdendoci soldi

La strategia per mantenere a galla l'Inter ha generato scetticismo. Come scrive Tuttosport, il popolo nerazzurro non è affatto contento

Marco Macca

La strategia per mantenere a galla l'Inter ha generato parecchio scetticismo. Come scrive Tuttosport, il popolo nerazzurro non è affatto contento delle ultime decisioni della proprietà. Riguardo alla possibile cessione del club, il quotidiano sostiene:

"Problema è che la strategia per mantenere, nonostante tutto, in linea di galleggiamento l’Inter (non si capisce, d’altronde, perché Suning dovrebbe vendere il club perdendoci dei soldi...), è stata puntualmente accolta dallo scetticismo non solo dai tifosi, ma pure dai tanti nostalgici di Moratti, espressione che ha trovato compimento nel progetto di InterSpac basato sull’azionariato popolare di modello tedesco, i cui promotori però non hanno mai trovato la minima apertura da parte di Suning. Difficile che l’orientamento cambi ora che il peggio sembra mai alle spalle. Il bilancio al 30 giugno aveva un passivo da 140 milioni - erano 250 nel 2021 - ma c’è la convinzione che con le riaperture degli stadi i ricavi torneranno a moltiplicarsi (intanto i 40.000 abbonamenti messi in vendita sono andati esauriti)".

(Fonte: Tuttosport)