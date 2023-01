Supercoppa Milan-Inter, “EA Sports Man of the Match”: i tifosi scelgono Dzeko

Prestazione eccezionale e gol bellissimo. Edin Dzeko è stato il miglior in campo nella finale di Supercoppacontro il Milan. Il giocatore bosniaco è stato scelto anche dai tifosi da casa come "EA Sports Man of the Match". Chi ha visto la partita, collegato da tutte le parti del mondo, ha potuto votare attraverso il codice QR che a pochi minuti dalla fine è comparso in tv e che dava l'accesso ad un link dedicato per le votazioni.