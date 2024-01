CdS – Supercoppa, Inter nettamente favorita: impossibile negarlo. Numeri in Serie A chiarissimi

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter di Inzaghi arriva in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana da netta favorita

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter di Inzaghi arriva in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana da netta favorita rispetto a Napoli, Lazio e Fiorentina. Scrive il quotidiano:

"Il peso del pronostico. Impossibile negarlo: l’Inter arriva a questa inedita Supercoppa, in versione Final Four, come (netta) favorita. Lo afferma la classifica del campionato, con Lautaro e soci sistemati lassù a guardare tutti dall’alto. E lo confermano gli scontri diretti con le altre finaliste: tutti vinti in maniera più o meno netta, senza nemmeno incassare un gol, per un complessivo 9-0. Sulla carta, però, non si vince nulla. È il campo l’ultimo e definitivo giudice".