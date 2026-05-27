Le ultime riguardo la competizione per la quale l’Inter ha vinto addirittura un doppio pass in questa stagione

Daniele Vitiello Redattore/inviato 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 21:34)

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Ci sono due certezze al momento sulla prossima edizione della Supercoppa. La prima riguarda la formula: si ritornerà alla gara secca, accantonando almeno per ora la formula allargata a quattro squadre. La seconda è legata alla prima: Inter e Lazio saranno le due sfidanti. Dovrebbero sfidarsi la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, ma avendo l’Inter cannibalizzato le competizioni, ci sarà spazio per l’altra finalista di Coppa Italia.

Esistono però, almeno per ora, anche due incognite. La prima è sulla data: nonostante le parole pronunciate da Simonelli in questi giorni, non è scontato che la partita si giochi il 22 o 23 dicembre. È l’ipotesi più probabile, ma non ancora definitiva.

Resiste sullo sfondo la possibilità che si anticipi ad agosto, come avveniva diversi anni fa, ma andrebbe trovato l’incastro con il calendario. Se per l’Inter infatti non è un problema, per la Lazio invece potrebbe esserlo: i biancocelesti (finiti oltre l’ottavo posto in campionato) ad agosto avranno anche lo spareggio di Coppa Italia. L’altra incognita è collegata alla prima: dove si giocherà la partita? L’ipotesi che rischia di prendere piede in questi giorni e che ci si sposti ancora all’estero: sul tavolo, secondo quanto appurato da Fcinter1908, c’è l’interesse del Marocco a ospitare la competizione. Tutto dipenderà dall’offerta che arriverà alla Lega e ai due club. I sondaggi sono già partiti e la trattativa è in corso. Ovviamente anche per una questione climatica, il Marocco sarebbe preso in considerazione esclusivamente a dicembre.

L’alternativa riguarderebbe invece una soluzione più comoda per tutti. In caso di mancato accordo con gli stranieri, la partita tornerebbe in Italia. Più precisamente a San Siro, in casa della vincitrice dello scudetto. L’ultimo precedente risale al 2021, quando l’Inter di Inzaghi batté la Juventus ai supplementari con gol di Sanchez. Presto ne sapremo di più.