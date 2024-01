Supercoppa Italiana, Inter-Lazio: il dato sugli spettatori

Ieri erano stati 9.762 i tifosi presenti in tribuna per assistere a Napoli-Fiorentina. Questa sera gli spettatori sono più che raddoppiati

9.762 erano stati gli spettatori della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina e in Italia era ovviamente nata la polemica sulla scelta di giocare la competizione in Arabia Saudita. Probabilmente nel nostro Paese i tifosi in tribuna sarebbero stati molto di più.