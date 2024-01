Supercoppa, Napoli e Inter si giocano il primo trofeo stagionale: le quote dei bookmakers

Con l’assenza prolungata di Victor Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa, sarà nuovamente Giovanni Simeone a guidare l’attacco napoletano nell’assalto alla porta di Yann Sommer. Dopo aver colpito la Fiorentina, il ‘Cholito’ prepara un altro timbro, dato a 4.00 da Betclic. A contendergli il trono di man of the match, sull’altro lato del campo, ci sarà prima di tutti Lautaro Martínez, che sogna una firma sulla finale quotata a 2.25. A breve distanza, a 2.75, il compagno di reparto Marcus Thuram, mentre una rete di Hakan Çalhanoğlu è a 4.50. A far compagnia a Simeone, in avanti, ci saranno invece Khvicha Kvaratskhelia, con quota-gol Betclic a 4.75, e l’ex-interista Matteo Politano, a 5.50.