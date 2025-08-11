Supercoppa Uefa, c’è PSG-Tottenham: Udine blindata con mille agenti

La gara é stata classificata, infatti, ad altissimo rischio dalle autorità italiane e internazionali e, per questo, il questore, Pasquale Antonio De Lorenzo, ha ottenuto, dal ministero degli Interni, la disponibilità di circa mille agenti, di cui almeno 600 provenienti da fuori regione, che stanno arrivando in queste ore.

La Uefa ha annunciato di aver venduto 6.600 biglietti ai supporter francesi e 4.700 agli inglesi. I restanti dovrebbero essere neutrali: la capienza per l'occasione è di circa 23mila persone. Il momento clou per i dispositivi di contenimento delle tifoserie sarà la cosiddetta 'Fan marche' dei circa 900 ultras parigini, che arriveranno la mattina della partita, il 13 agosto: il loro avvicinamento allo stadio, dalla Fan zone assegnata, è in programma alle 18.30. Il corteo sarà scortato da un imponente schieramento di agenti di polizia, carabinieri e finanzieri.