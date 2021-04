Gds – Superlega, Agnelli tradisce sia Eca che Uefa: il perché del no ai fondi in Serie A

La Gazzetta dello Sport esamina in particolare la posizione del presidente della Juventus, Andrea Agnelli

Comunicati, polemiche, prese di posizione e minacce. Non nasce sotto i migliori auspici la Superlega voluta da 12 grandi club europei. La Gazzetta dello Sport esamina in particolare la posizione del presidente della Juventus, Andrea Agnelli. "Era il 19 novembre scorso quando la Serie A votava, con favore unanime, l’ingresso dei private equity in Lega: Cvc, Advent e Fsi, interessati alla partnership, avrebbero garantito ai club un miliardo e settecento milioni di euro. Dalle trattative nell’interesse generale della Lega, il numero uno Juve si è staccato poco dopo: fino ad arrivare a una posizione dichiaratamente ostile ai fondi. I fondi avrebbero dovuto gestire i diritti tv della A e una clausola dell’accordo preliminare prevedeva che le società si impegnassero per dieci anni a non appoggiare nuove manifestazioni come la Super Lega".