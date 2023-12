Superlega, Tebas: “C’è già confusione, servono regole trasparenti e oggettive”

"Stanno già iniziando a fare confusione, come avevo avvertito. Si è sempre potuto organizzare competizioni al di fuori di Uefa e Fifa, questo non può essere proibito. La questione sono le loro condizioni per convivere sotto l'organizzazione della Uefa e della Fifa". E' il commento di Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, dopo che la Corte di giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in favore della Superlega, che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa.