SuperLega, Ranieri: “Non è calcio. Mi è venuta in mente l’impresa del Leicester”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri in merito alla nascita dell'European Super League

Claudio Ranieri , allenatore della Sampdoria , ha commentato in conferenza stampa - alla vigilia della sfida valida per il 32esimo turno contro il Crotone - la notizia della nascita dell' European Super League . Ecco le sue dichiarazioni:

"Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l'impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello del calcio è proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti del calcio mondiale. Questo è l'essenza dello sport. Quello che stanno cercando di fare credo sia proprio una cosa sbagliata. Forse proprio per coprire tutti i debiti che hanno? Non è giusto, non è calcio. Mi auguro soltanto una cosa: che FIFA e UEFA abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e che abbiano la volontà di lottare".