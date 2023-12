Szczesny: “Scudetto sogno ad agosto, ora è un obiettivo. Chi non ci crede non è da Juve”

"Non parliamo di queste cose: ognuno ha i propri obiettivi. Se chiedete ora al mister credo non accetterebbe di firmare per il secondo posto. Siamo la Juventus e alla Juve si gioca per vincere. Siamo in una buona posizione, ce la giochiamo con l'Inter che è molto forte quest'anno. Ma siamo a -2, se uno non sogna la parola scudetto non è da Juventus. Il nostro gruppo è fatto di grandissimi uomini e poi ci sono ragazzi con tanta fame di vincere e competere ai massimi livelli. Siamo rimasti in 4-5 che hanno vinto lo scudetto, gli altri sono giovani".