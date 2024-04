"Mi prende a Cagliari. Poi mi fa 'Qui ho già Conti, Cossu e Dessena, ma stai tranquillo che compro il Leeds e ti porto lì'. Sono carico a molla. Arriviamo lì in jet privato, io, lui e Gianluca Festa che deve andare in panchina. Dopo un minuto ha già esonerato allenatore e ds. Ma non è ancora proprietario al 100%, gli tirano fuori mille cavilli, la lega non valida i contratti, così ci fa 'Restate qui che risolvo'. E io e Festa restiamo: un mese e mezzo a correre nei parchi, non ci fanno nemmeno entrare al campo".