"Può essere la partita della svolta per la Juve. Primo tempo ha sofferto molto, mi è piaciuto lo spirito e ha vinto col merito. L'azione del gol con Kolo Muani e Calhanoglu è l'emblema della gara. Una squadra la voleva fortemente la vittoria, ci ha provato in tutti i modi. La Juve l'ha vinta con l'intensità. nelle ultime 5 partite ha fatto 7 punti, imbarcata in casa della Fiorentina. I cambi non danno un impulso forte a questa squadra. Calhanoglu anche io lo avrei fatti giocare, ma non sta bene. Guardate sul gol della Juve, dove ci va molle, con poca forza nelle gambe e mentalmente non è carico come solitamente è".