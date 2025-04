"In un campionato esistono le partite che decidono il campionato. E Parma-Inter era la partita che poteva decidere il campionato. Perché il Napoli va a Bologna e l'Inter stava vincendo 2-0, avrebbe tagliato le gambe al Napoli. Per questo dico che le rotazioni vanno bene ma non in tutte le partite. E Parma-Inter era la partita"