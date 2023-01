Tacchinardi: “Juve? Senza nulla togliere ad Allegri, io ripartirei con Conte”

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così della situazione in casa Juve, spiegando su chi punterebbe per ripartire: «Senza nulla togliere ad Allegri, per ripartire punterei su Conte, che in società saprebbe svolgere più ruoli. I messaggi, Antonio li ha già lanciati: ha detto che vorrebbe tornare in Italia per riavvicinarsi alla famiglia. Poi prenderei Del Piero, Marchisio o Chiellini, se non vuole continuare a giocare».