Tacchinardi: “Scudetto? Grande sfida Inter-Juve. Nerazzurri quasi perfetti, Calhanoglu…”

«Giocano a memoria e hanno più consapevolezza dopo la finale Champions. Poi hanno trasformato Lautaro nel regista offensivo: non solo segna, ma pulisce il gioco e aiuta i compagni».

«È stato bravissimo Inzaghi a cambiargli ruolo. Mi ricorda l’evoluzione di Pirlo: come trequartista non era decisivo, mentre da regista illuminava il gioco. Calhanoglu ha ottimi piedi, ma potendo avere più spazio e tempo ora è tutto un altro giocatore. Il Milan si starà mangiando le mani...».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.