Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore la favorita è il Napoli, ma il mercato potrebbe cambiare gli equilibri. "La squadra favorita è il Napoli che ha il migliore allenatore della Serie A. Inoltre De Laurentiis gli ha messo a disposizione due squadre, il Napoli è una corazzata".

"Attenzione però al mercato dopo ferragosto, perché se l'Inter dovesse prendere Lookman, allora sposterebbe questo equilibrio e l'Inter si avvicinerebbe molto al Napoli perché avrebbe un attacco clamoroso. Se Milan e Juve non dovessero sbagliare un paio di acquisti, possono dire la loro. La mia griglia di partenza è Napoli, Inter, Juve e Milan".