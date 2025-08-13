FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Tacchinardi: “Scudetto? Napoli favorito, è una corazzata. Però se l’Inter dovesse prendere…”

ultimora

Tacchinardi: “Scudetto? Napoli favorito, è una corazzata. Però se l’Inter dovesse prendere…”

Tacchinardi: “Scudetto? Napoli favorito, è una corazzata. Però se l’Inter dovesse prendere…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Tacchinardi: “Scudetto? Napoli favorito, è una corazzata. Però se l’Inter dovesse prendere…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore la favorita è il Napoli, ma il mercato potrebbe cambiare gli equilibri. "La squadra favorita è il Napoli che ha il migliore allenatore della Serie A. Inoltre De Laurentiis gli ha messo a disposizione due squadre, il Napoli è una corazzata".

Tacchinardi: “Scudetto? Napoli favorito, è una corazzata. Però se l’Inter dovesse prendere…”- immagine 3
Getty Images

"Attenzione però al mercato dopo ferragosto, perché se l'Inter dovesse prendere Lookman, allora sposterebbe questo equilibrio e l'Inter si avvicinerebbe molto al Napoli perché avrebbe un attacco clamoroso. Se Milan e Juve non dovessero sbagliare un paio di acquisti, possono dire la loro. La mia griglia di partenza è Napoli, Inter, Juve e Milan".

(Sport Mediaset)

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA