Se lo perde non dico che è fallimento, però è la più completa di tutte. L'unica cosa di cui deve aver paura è se stessa: ma se gioca con questa cattiveria sportiva, è la più forte. Conte? Più si alza la pressione, più lui ci sguazza: e secondo me quello che ha detto sul VAR è giusto. Secondo me l'Inter ha la personalità per essere superiore, ma Antonio vive di queste tensioni: ha sempre cercato la competizione con gli altri. L'Inter oggi è matura".