Alessio Tacchinardi è favorevolmente stupito dall'inizio di avventura sulla panchina dell'Inter di Cristian Chivu. A Cose Scomode, l'ex centrocampista della Juventus ha parlato così:
"Nessuno si sarebbe aspettato un Chivu così, anche perché è partito malissimo, con pressioni enormi, con una squadra che mentalmente era difficile da tirare su. Lui ci è riuscito e sta facendo un lavoro straordinario. E' un allenatore giovane, ma tosto".
"Quest'anno la bravura dell'Inter sul mercato è stata quella di aver messo dietro due campioni (Lautaro e Thuram, ndr) due ragazzi che hanno fame, che vogliono mordere, che ti mettono pressione. Stesso discorso vale a centrocampo per Sucic. Quindi, chi sta davanti non può rallentare, perché dietro spingono".
(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)
