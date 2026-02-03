FC Inter 1908
Tacchinardi: “Chivu giovane ma tosto. Lavoro straordinario. Nessuno si sarebbe aspettato…”

Tacchinardi: "Chivu giovane ma tosto. Lavoro straordinario. Nessuno si sarebbe aspettato…"
Alessio Tacchinardi è favorevolmente stupito dall'inizio di avventura sulla panchina dell'Inter di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Alessio Tacchinardi è favorevolmente stupito dall'inizio di avventura sulla panchina dell'Inter di Cristian Chivu. A Cose Scomode, l'ex centrocampista della Juventus ha parlato così:

Tacchinardi: “Chivu giovane ma tosto. Lavoro straordinario. Nessuno si sarebbe aspettato…”- immagine 2
Getty

"Nessuno si sarebbe aspettato un Chivu così, anche perché è partito malissimo, con pressioni enormi, con una squadra che mentalmente era difficile da tirare su. Lui ci è riuscito e sta facendo un lavoro straordinario. E' un allenatore giovane, ma tosto".

Tacchinardi: “Chivu giovane ma tosto. Lavoro straordinario. Nessuno si sarebbe aspettato…”- immagine 3
Getty

"Quest'anno la bravura dell'Inter sul mercato è stata quella di aver messo dietro due campioni (Lautaro e Thuram, ndr) due ragazzi che hanno fame, che vogliono mordere, che ti mettono pressione. Stesso discorso vale a centrocampo per Sucic. Quindi, chi sta davanti non può rallentare, perché dietro spingono".

(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)

