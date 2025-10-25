Intervistato da Oggisportnotizie.it, Mirko Taccola ha parlato dell'attesissimo big match del Maradona tra Napoli-Inter. “Partita importante per entrambi, anche se, forse, il Napoli si gioca qualcosa in più visto il risultato di Champions. Non sarà decisiva, ma può dare indicazioni importanti su quello che sarà il futuro delle due squadre. L’Inter è in un momento straordinario, ma queste sfide hanno sempre un equilibrio particolare”.

“Sono due squadre alle quali sono molto legato e che mi hanno dato la possibilità di vivere sogni. Le maglie, il pubblico, gli stadi, le città… tutto veramente bello e molto diverso. Due modi di vivere il calcio completamente diversi, ma pieni, completi a modo loro. San Siro e il San Paolo (ora “Stadio Maradona” ndr) non li dimentichi: un’atmosfera che ti entra e ti resta dentro. Sono fiero di aver giocato per queste due grandi compagini del calcio italiano”.