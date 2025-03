Intervenuto ai microfoni di Radio Corriere dell'Umbria, nel programma Umbria in diretta, l'ex arbitro Paolo Tagliavento è tornato su Inter-Sampdoria che si è disputata il 20 febbraio 2010. In quella gara, fondamentale per lo scudetto, Tagliavento lasciò i nerazzurri in 9 per le espulsioni per doppia ammonizione di Walter Samuel e Ivan Cordoba.